Covid. In Sardegna vaccini per tutti entro agosto

Lo prevede il "Programma operativo di vaccinazione anti Covid-19" predisposto dall'assessorato della Sanità della Regione

Di: Giammaria Lavena

La vaccinazione di tutta la popolazione over 16 nell'Isola sarà completata entro il mese di agosto e le somministrazioni per gli over 80 (115mila persone) saranno a pieno regime dall'1 marzo per i nati fino al 1936 e dal 15 marzo per i nati dal 1937 al 1941.

E' quanto prevede il "Programma operativo di vaccinazione anti Covid-19" predisposto dall'assessorato della Sanità della Regione, che comprende il cronoprogramma delle inoculazioni organizzato con cadenza mensile distribuendo la popolazione per categorie e fasce di priorità.

I punti vaccinali saranno fissi e temporanei, con questi ultimi che verranno riservati principalmente alla fase 4.