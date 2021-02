Nuoro. Ripetuti danneggiamenti alle auto dei vicini: nei guai un pensionato

E' stato disposto il divieto di dimora

Di: Giammaria Lavena

I poliziotti della Squadra Mobile di Nuoro hanno eseguito una misura cautelare del divieto di dimora emessa dal Gip per i reati di atti persecutori e danneggiamento seguito da incendio, nei confronti di un pensionato residente in città. L’attività trae origine da un episodio doloso avvenuto nei primi giorni di novembre 2020, quando una Volante è intervenuta in via Santa Barbara, per l'incendio di due autovetture.

Le conseguenti indagini avrebbero consentito di individuare l'autore del reato proprio nel vicino di casa della persona proprietaria del veicolo. Il movente dell’episodio sarebbe legato ad atavici problemi di vicinato. All’uomo sono stati addebitati molteplici atti vandalici, che nel tempo si sono verificati in danno dei veicoli della famiglia della vittima. In particolare, un incendio di auto del 2018, la foratura di due pneumatici nel 2019, un ulteriore danneggiamento di pneumatici nel settembre 2020, l'incendio dell’auto nel novembre 2020.

Da ultimo, l’episodio del 22 gennaio, quando è stato dato fuoco al veicolo sul quale era installato un impianto gpl. L’eventuale deflagrazione della bombola avrebbe certamente potuto comportare gravi danni al condominio e alle persone.