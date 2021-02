San Sperate. Colto in piazza a fumare una canna: 18enne arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio

Trovato in possesso di 25 grammi di stupefacente

Di: Giammaria Lavena

Ieri alle 19, a San Sperate, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti un 18enne, studente del luogo, già precedentemente denunciato. Il ragazzo è stato colto dai militari mentre fumava una canna nell’area coperta da tettoia di Piazza New York.

Quell’area è monitorata dai carabinieri perché si tratta di un ritrovo per adolescenti minorenni di San Sperate e si vorrebbe preservarla dalla presenza degli stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di quasi 25 grammi complessivi di sostanza stupefacente suddivisa in dosi e di 250 euro, presumibilmente provento di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale per le successive analisi di laboratorio. In attesa del processo con rito direttissimo svoltosi stamane presso il Tribunale di Cagliari, il ragazzo è stato ristretto agli arresti domiciliari.

Il giovane non è totalmente nuovo a vicende giudiziarie; esattamente due anni fa venne infatti coinvolto nella questione del 17enne omosessuale picchiato in paese da un gruppo di ragazzini che lo deridevano per il proprio orientamento sessuale.