Vaccini. A Oristano 1.400 dosi per anziani e volontari 118

Le somministrazioni si protrarranno sino a martedì

Di: Giammaria Lavena

La Assl di Oristano ha ricevuto altre 1.404 dosi di vaccino anti-Covid . Tramite le nuove forniture sarà possibile proseguire con le immunizzazioni di ospiti e personale delle strutture di accoglienza per anziani e dei volontari 118 fino a martedì. Nei prossimi giorni sarà conclusa la somministrazione delle prime dosi di vaccino Pfizer-Biontech nelle case di riposo del distretto di Oristano e si proseguirà con quelle situate nei distretti di Ales-Terralba e Ghilarza-Bosa. Tre i team vaccinali che si recheranno nelle strutture per anziani del territorio, uno per ogni distretto.

Nei giorni scorsi, poco meno di mille dosi erano già state somministrate in diverse strutture residenziali della provincia: tra le persone vaccinate, anche due ultracentenarie (una 108enne a Cuglieri e una 101enne a Oristano). Parallelamente si procederà con la vaccinazione del personale volontario del 118, in particolare quello degli equipaggi delle autoambulanze, più esposto a alla possibilità di un contagio da Covid.

Oltre alla prosecuzione della campagna vaccinale anti-Covid in provincia di Oristano, il personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, guidato dalla dottoressa Maria Valentina Marras, nel prossimo fine settimana sarà impegnato nella vaccinazione degli ultraottantenni nel Medio Campidano. "Saremo presenti sabato 20 e domenica 21 febbraio con 4 team vaccinali, due operativi il sabato e altrettanti la domenica - spiega la dottoressa -. Ciascuna squadra sarà composta da un medico e due infermiere per un totale di 12 operatori. In questo modo - conclude - daremo il nostro contributo all'apertura delle vaccinazioni a una delle fasce di popolazione più fragili come gli over 80".