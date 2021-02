Maracalagonis. Militari intervengono per lite familiare e rinvengono droga e munizionamento vario

I carabinieri erano intervenuti per una lite familiare

Di: Giammaria Lavena

Ieri alle ore 16.30 circa, a Maracalagonis, i carabinieri della locale Stazione, unitamente ai colleghi della Stazione di Sinnai, a conclusione delle necessarie indagini, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, un 28enne disoccupato di Mara.

I militari operanti, intervenuti per sedare una lite tra il giovane e i genitori conviventi, avrebbero rinvenuto nella sua disponibilità: 5,5 grammi di marijuana; materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente; 14 cartucce calibro 12 per fucile da caccia; un caricatore per pistola calibro 45; una cartuccia calibro 45; una cartuccia da guerra calibro 7,62 nato; una pistola giocattolo sprovvista del tappo rosso.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e debitamente custodito in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari. Se non ci fosse stata l’animata lite e la chiamata dei genitori, quanto detenuto in casa dal ragazzo non sarebbe emerso.