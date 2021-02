Protesta latte: quattro pastori nuovamente davanti al giudice

L'ipotesi contestata è il blocco stradale con l'aggravante della riunione di più persone

Di: Redazione Sardegna Live

Lunedì prossimo, 22 febbraio, quattro pastori sardi si troveranno nuovamente davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nuoro, Teresa Castagna, che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Il gruppo ha partecipato alla manifestazione per il prezzo del latte a Siniscola l'8 febbraio 2019 e l'ipotesi contestata è il blocco stradale con l'aggravante della riunione di più persone.

All'epoca i manifestanti avevano rallentato il traffico sulla 131, versando sul manto stradale diversi litri di latte.

IL SIT-IN Per lunedì, alle ore 11, è previsto un sit-in organizzato dall’associazione Libertade: “Noi saremo sempre al fianco di chi lotta per i propri diritti e per questo invitiamo la popolazione ad essere solidale con i lavoratori ingiustamente processati e a partecipare nuovamente al sit-in davanti al tribunale di Nuoro”.