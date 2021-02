Villasimius, si reca alle poste evadendo i domiciliari: arrestato 20enne

Aveva ricevuto il permesso di lasciare il proprio domicilio per presenziare a un'udienza a suo carico, preferendo però sfruttarlo per girare liberamente per le vie del paese

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Villasimius i carabinieri della locale Stazione, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto per il reato di evasione dagli arresti domiciliari un 20enne cagliaritano, residente a Sestu, di fatto domiciliato a Villasimius, ben conosciuto dalle forze dell’ordine nonostante la giovane età. Sarebbe stato sorpreso dai militari a Villasimius in via del Mare, all'interno dell'Ufficio Postale, mentre violava di fatto gli obblighi della misura cautelare alla quale era sottoposto.

In realtà era stato regolarmente autorizzato dalla competente Autorità Giudiziaria ad uscire di casa, dalle ore 7,45 di ieri per il tempo strettamente necessario per prendere alle ore 08,10, nella via Cagliari, il pullman che lo avrebbe condotto a Cagliari, dove era convocato per un’udienza a suo carico. Di fatto però egli non aveva ottemperato alla facoltà concessagli di lasciare il luogo di detenzione esclusivamente per presenziare al dibattimento e recarsi presso il Tribunale di Cagliari nelle modalità prescritte.

Aveva invece utilizzato il “permesso” attribuitogli per andarsene in giro. Certo avrebbe potuto a posteriori dichiarare di non essersi voluto avvalere di quella concessione e di essere rimasto a casa. Il documento presentato ai carabinieri lo avrebbe giustificato se fosse stato utilizzato per le finalità chiaramente indicate nello stesso, e non genericamente per prendersi una pausa nel regime di detenzione.

L'arrestato, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, immediatamente informata dei fatti, è stato riaccompagnato dai carabinieri presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa di essere tradotto nella mattinata di oggi presso il Tribunale di Cagliari per l'udienza di convalida dell’avvenuto arresto ed eventuale rito direttissimo.