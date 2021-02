Auto in fiamme a Settimo San Pietro, individuati i colpevoli

Si tratta di due 28enni, uno di Quartu e l'altro di Sinnai. A incastrarli i filmati analizzati dai carabinieri

Di: Giammaria Lavena

Nella notte del 20 gennaio 2021, a Settimo San Pietro un incendio doloso ha interessato un’auto in sosta in una via del paese. Sin dalle prime fasi successive all’evento, i carabinieri di Sinnai e di Quartu Sant’Elena hanno intrapreso una paziente operazione investigativa nella consapevolezza che vi erano degli aspetti poco chiari nei fatti accaduti. Sono stati infatti esaminati decine di filmati e verificati attentamente i passaggi di auto e ciclomotori più frequenti nella zona di interesse.

Confrontati gli spostamenti di soggetti di interesse investigativo, sarebbe stata notata la presenza di alcuni giovani che avrebbero prelevato un quantitativo di benzina in un distributore di carburanti di Sinnai, poco prima di commettere il reato. Diverse le perquisizioni domiciliari e personali eseguite a Sinnai, Settimo San Pietro e Quartu Sant’Elena, che avrebbero portato all’acquisizione di ulteriori elementi a seguito dei quali i carabinieri hanno inviato un’informativa all’Autorità Giudiziaria e denunciato due giovani.

I due, M.M. di Quartu Sant’Elena e M.Z. di Sinnai, entrambi 28enni, erano gravati da diversi precedenti di polizia. Vani sono risultati i tentativi dei sospettati di non farsi riconoscere staccando la targa del ciclomotore con il quale erano soliti spostarsi di notte per le vie del paese prima di compiere gli atti criminosi, traditi da numerosi errori commessi forse per un eccesso di sicurezza e dal vezzo di riprendersi nell’atto di compiere le loro azioni delittuose.