Oncologia a Lanusei, Corrias (Pd): "Terapie sospese". Ma l'Asl smentisce

Interrogazione del consigliere regionale di Centrosinistra, ma arrivano i chiarimenti dalla direzione sanitaria

Di: Redazione Sardegna Live

Visite e terapie sospese nel reparto di Oncologia dell'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei: il primario, unico medico in forze nel presidio, sarà assente per due settimane e non ci sarà nessun sostituto a prendersi cura di centinaia di pazienti oncologici che si riversano nel nosocomio. Il reparto attraversa una situazione difficile da mesi, dopo che l'altro medico in forze nel presidio era stato trasferito. Per questo il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias ha presentato un'interrogazione all'assessore della Sanità.

"Erano i primi di dicembre quando chiedemmo al presidente Solinas e all'assessore Nieddu di porre rimedio, con urgenza, a una situazione che già allora si era delineata in tutta la sua gravità - scrive Corrias - solo due medici oncologi ambulatoriali e un presidio day hospital con otto postazioni non erano sufficienti a garantire un servizio adeguato per il nostro territorio. Da allora nessuna risposta e la situazione non solo non è migliorata ma, al contrario, è drammaticamente precipitata. Chiedo risposte all'assessore, oggi, con una nuova interrogazione. Non è pensabile che gli ogliastrini debbano continuare a subire le umiliazioni e i soprusi di un servizio sanitario che continua a rimanere sordo al grido d'allarme lanciato dal territorio" scrive ancora il consigliere dem che chiede dunque all’Assessore con una nuova interrogazione "quali iniziative intenda intraprendere per fronteggiare la grave situazione e se abbia provveduto ad attivare le procedure necessarie per il conferimento di ore di specialistica ambulatoriale per oncologi, considerato che l'avviso pubblicato a dicembre dalla Assl di Lanusei è stato sospeso per ordine del commissario straordinario".

Proprio dalla Assl di Lanusei è arrivata una nota con la quale viene chiarita la situazione. “Anche nel periodo emergenziale determinato dal Covid 19 - le attività di oncologia non si sono mai interrotte, cercando di ottimizzare l’assistenza dei pazienti fragili – si legge – L'Oncologia dell'Ospedale Nostra Signora della Mercede è un servizio “ospedale/territorio”, dislocato nel presidio ospedaliero di Lanusei per assicurare ulteriori garanzie ai pazienti che vi si recano per le terapie. All'interno del servizio hanno operato, fino ad oggi, due oncologi specialisti ambulatoriali convenzionati interni, appartenenti al Servizio Cure Primarie specialistiche e ambulatoriali, diretto dal Dottor Luigi Ferrai. Sebbene in un contesto generalizzato – riferibile alla risaputa carenza di medici specialisti a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale – l'Oncologia di Lanusei è sempre riuscita ad assicurare le terapie ai propri pazienti, anche in pieno periodo pandemico, grazie all'abnegazione dei suoi operatori che hanno contribuito a farne un fiore all'occhiello della sanità pubblica ogliastrina”.

“Tra l'altro – prosegue la nota della Assl di Lanusei – onde ridurre al minimo i disagi ai pazienti, è stata fatta preventivamente un'operazione di calendarizzazione degli appuntamenti. Nessun paziente ha visto sospendere, tanto meno, la terapia oncologica. È comunque negli intendimenti di questa direzione aziendale procedere al reclutamento di altri specialisti oncologi. Siamo prossimi alla pubblicazione delle ore di specialistica ambulatoriale che già in precedenza erano state richieste ad ATS, chiedendo ulteriori 38 ore di oncologia. Nel frattempo l'Oncologia di Lanusei non ha mai interrotto una sola terapia e continua ad assicurare il proprio servizio alla popolazione dell'Ogliastra”.