Il Tour Family sbarca a Nuoro

Domani dalle 16 si parlerà dell’importanza di fare Rete per superare le criticità della denatalità e del portare avanti politiche familiari che incidano profondamente nel territorio

Nessun uomo è un’isola… e neppure nessun Comune può navigare da solo nella complicata vita moderna per incidere positivamente e generare un reale cambio di passo nelle politiche di benessere familiare. Ecco perché è nato il Network dei Comuni amici della Famiglia.

Il progetto, che ha come obiettivo proprio quello di mettere in rete i Comuni dell'Isola per il benessere familiare e certifica quanto di family c'è nella nostra Sardegna, è giunto a metà strada.

Domani, giovedì 18 febbraio, dalle 16, sempresulla pagina facebook @Family in Sardegna e sul canale Youtube Family in Sardegna, sarà la volta di Nuoro. Ci si potrà collegare per partecipare all’importate momento di riflessione.

La quinta puntata:

Sarà la giornalista Erika Pirina a moderare l’incontro durante il quale Mauro e Filomena Ledda Coordinatori del Network nazionale Comuni Amici della Famiglia racconteranno il grande progetto del Network.

Giovanni Deiana, Dirigente Servizio Politiche per la famiglia della Regione Sardegna specificherà perché e come l’isola ha scelto di sposare il progetto Family e come verrà portato avanti.

Ospite d’onore sarà il Distretto di Nuoro con il sindaco Andrea Soddu che approfondirà il tema dell’importanza di fare Rete per superare le criticità della denatalità e del portare avanti politiche familiari che incidano profondamente nel territorio.

Sara Maria Grazia Salaris, assessora alla Qualità della Vita del comune di Alghero a raccontare l’importanza di aderire al Network e il lavoro svolto finora dalla municipalità algherese all’interno dei “Comuni Amici della Famiglia”.

Luciano Malfer, Dirigente Agenzia per la famiglia Provincia autonoma di Trento racconterà i benefici delle politiche familiari per lo sviluppo economico sociale e il grande lavoro portato avanti dal network.

La pillola dell’esperto sarà affidata Sergio Nuvoli, giornalista e consigliere Corecom che racconterà i benefici del divulgare Buone Notizie ai fini di una maggiore espansione della rete e delle politiche di benessere familiare.

Il Family in Trentino sarà raccontato dalla vicesindaca e assessora alle Politiche Sociali del comune di Cavareno, Monika De Bertoldi.