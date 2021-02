Bar aperto oltre l'orario consentito, sanzionato il proprietario

Oltre 120 sanzioni dei carabinieri in tutto il Sud Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri ad Arbus, a conclusione di alcuni accertamenti, i carabinieri della Stazione di Montevecchio hanno contestato la violazione della norma che prevede la chiusura degli esercizi pubblici dalle ore 18 a una barista 37enne. Alle ore 19:45, a seguito di un controllo presso il bar di sua proprietà, i militari avrebbero accertato che l’attività era ancora aperta e che all’interno vi erano quattro clienti, tranquillamente intenti a consumare bevande.

Al di là delle sanzioni amministrative pecuniarie da 400 euro, la donna rischia la sospensione della licenza.

Fioccano nel frattempo in tutta la Provincia le sanzioni contestate dai carabinieri a chi non rispetta le prescrizioni anti-Covid. Nell’ultima settimana le contestazioni effettuate sono 121. Si va dalle uscite notturne in auto, non giustificate da una reale situazione di necessità, di salute o di lavoro, agli assembramenti in prossimità o dentro degli esercizi pubblici, bar in particolare, sino al non portare la mascherina o indossarla in maniera scorretta.