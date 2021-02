Già espulsi in precedenza, rientrano in Italia: arrestati due migranti

In manette due algerini sbarcati in Sardegna nei giorni scorsi

Di: Redazione Sardegna Live

Sono rientrati in Italia, a bordo di un barchino, nonostante fosse stato loro vietato. Due migranti algerini di 20 e 40 anni, sbarcati nelle coste del sud Sardegna nei giorni scorsi, sono stati dunque arrestati dalla polizia per essere rientrati in Italia prima dei tre anni previsti dalla legge.

Erano stati già espulsi a febbraio e maggio del 2019. La Polizia, dopo lo sbarco, li ha accompagnati al centro di accoglienza di Monastir.

Dalle successive verifiche sull'identità è saltata fuori la violazione. I due saranno nuovamente espulsi dal Paese.