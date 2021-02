Lavoro, in Sardegna nuove opportunità con i corsi in autofinanziamento

Ripartono i corsi per operatore sociosanitario (OSS), assistente di studio odontoiatrico (ASO) e per parrucchieri ed estetiste

Di: Redazione Sardegna Live

Riaperta in Sardegna la procedura di riconoscimento dei percorsi formativi in regime di autofinanziamento, in particolare quelli relativi alla professione sanitaria - a titolo esemplificativo operatore sociosanitario (OSS) e assistente di studio odontoiatrico (ASO) - e alla qualifica per parrucchieri ed estetiste.

“Ripartono le attività formative, nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid-19, che rappresentano uno strumento efficace per un rapido inserimento nel mercato del lavoro. Era fondamentale riattivare i corsi per coloro che vogliono intraprendere una carriera professionale e per dare la possibilità, anche ai giovani, di acquisire competenze e qualifiche necessarie nella ricerca di una occupazione, soprattutto in ambiti particolarmente utili a fronteggiare l’emergenza epidemiologica”. Lo dice l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, in merito alla determinazione - adottata dall’Assessorato del Lavoro, Formazione e Cooperazione Sociale - di riapertura dei termini dei percorsi di formazione in autofinanziamento.

Entro il 9 luglio 2021, le Agenzie Formative potranno presentare i propri progetti, tenendo conto che possono essere approvati, per ciascuna, fino a un massimo di dieci percorsi formativi e per ciascun percorso un numero massimo di due edizioni. L’istruttoria seguirà prioritariamente un ordine cronologico ed eventuali istanze di reiterazione di proposte progettuali già approvate in precedenti annualità dovranno essere ripresentate come nuove istanze.