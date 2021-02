Padru. Perde il controllo dell'auto e finisce in cunetta rimanendo incastrato

E' stato prontamente estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco

Di: Giammaria Lavena

La Stazione operativa del 115 ha ricevuto intorno alle 19,30 di ieri una richiesta d’intervento per un incidente stradale avvenuto in località "Sa Serra", in Comune di Padru.

Sul posto è stata inviata la squadra di Olbia, che ha provveduto a estrarre il conducente dell’auto tagliando le lamiere con l’ausilio delle cesoie idrauliche.

L’uomo, 80 anni, ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada e andando ad impattare contro una cunetta.

L'auto è rimasta su un fianco e il conducente incastrato nell’abitacolo. Prontamente estratto, è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato all’ospedale di Olbia.