Esperimento a Cagliari: cane riconosce anziani positivi al Covid

"Su 46 personei quattro casi positivi e i quaranta negativi segnalati dal cane Cloe hanno avuto poi il riscontro delle analisi" ha spiegato il responsabile del progetto Roberto Zampieri

Di: Redazione Sardegna Live

Un cane addestrato a fiutare il Covid. E’ il singolare test effettuato nei giorni scorsi nella Casa di riposo per anziani “San Giorgio”, a Cagliari. Il cane si avvicina e annusa gli ospiti della Casa di riposo e quando sente l'odore del virus inizia a mugolare. Poi si siede e guarda il suo istruttore. È il segnale giusto: vuol dire che di fronte ha una persona positiva al Covid.

"Su 46 persone – ha spiegato Roberto Zampieri, 60 anni, dog sitter con certificazione europea e responsabile del progetto - i quattro casi positivi e i quaranta negativi segnalati dal cane Cloe hanno avuto poi il riscontro delle analisi. Stiamo lavorando da marzo in questa direzione. Ma mai avevamo avuto la possibilità di effettuare un test con un campione così ampio. Questo è stato possibile grazie al supporto della struttura diretta da Gianni Masala. Un esperimento che ci dice che siamo nella direzione giusta. Tutto si è svolto alla presenza del personale medico". Zampieri spiega che il percorso non è arrivato alla conclusione: "Siamo arrivati? No, assolutamente. Continueremo ancora con i test e se i risultati dovessero essere confermati daremo alla scienza qualcosa su cui lavorare. E sei test dovessero fallire? Nessun problema, non abbiamo chiesto soldi a nessuno".

Analogo esperimento era stato fatto per il diabete. In quel caso il cane, di fronte a una crisi glicemica, si era reso conto del cambiamento di molecole e odore di chi gli stava vicino. E lanciava l'allarme con chiari segnali: abbaiava, dava musate al "padrone" e gli leccava la mano. Lo stesso principio evidentemente vale per il Covid. L'olfatto del cane, molto sensibile, coglie nella persona positiva al virus, qualche cambiamento che lo induce a segnalare all'operatore la presenza di qualcosa di anomalo. L'esperimento si è svolto con quattro collaboratrici di Zampieri. Progetto Serena, la onlus del dog sitter, ha acquistato i tamponi veloci e le quattro ragazze, prima dell'incontro, hanno fatto la verifica di negatività, conforme alle regole Covid. Poi l'esperimento con il cane Cloe, addestrato a fiutare il Covid con un corso durato diversi mesi.