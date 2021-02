Covid. Al via somministrazione vaccini AstraZeneca in Sardegna

Verranno vaccinati gli operatori sanitari under 55 su cui ancora non è stato effettuato

Di: Giammaria Lavena

Prende il via oggi la somministrazione dei vaccini AstraZeneca nell'Isola. Pur essendo destinati agli under 55 tra personale scolastico, forze dell'ordine e di polizia, in attesa degli elenchi che dovrebbero essere forniti dal Governo le dosi verranno utilizzate per vaccinare gli operatori del 118 (sempre under 55) che ancora non hanno ricevuto il farmaco.

In Sardegna al momento sono state inviate 7.100 dosi del vaccino AstraZeneca. Per quanto riguarda la piattaforma unica di prenotazione - il Cup web - l'assessore alla Sinità Mario Nieddu conferma l'operatività a partire da mercoledì 17 febbraio.