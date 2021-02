Solinas: "Certificato di negatività o vaccinazione per entrare in Sardegna"

La linea del governatore in vista dell'estate

Di: Redazione Sardegna Live

"Chi entra in Sardegna dovrà presentare un certificato di negatività o di avvenuta vaccinazione". E' la linea dettata dal presidente della Regione Christian Solinas, che spiega: "il sistema dei controlli partirà ben prima dell'inizio della stagione estiva".

Il governatore rilancia con rinnovata convinzione la strategia che lo scorso era naufragata contro il no imposto dal Governo e la sentenza del Tar.

"La situazione epidemiologica è in miglioramento - osserva Solinas -, stiamo portando avanti gli screening di massa e le vaccinazioni, ci sono più luci che ombre e le condizioni per uscire da questo incubo. Ma allo stesso tempo dobbiamo difenderci in ogni modo da queste varianti del virus che preoccupano, e dall'eventualità che entrino in casa nostra. Per tutte queste ragioni è necessario un modello di tutela della salute die sardi e delle attività economiche, costruito proprio sulle certificazioni sanitarie. Modello che introdurremo nel giro di breve tempo".