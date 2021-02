Covid. Padria torna Covid-free. Il sindaco: "Grande senso di responsabilità"

Con l'ultima negativizzazione il tabellino dei contagi nel paese recita 0

Di: Giammaria Lavena

Azzerati i casi di coronavirus a Padria, che torna dunque Covid-free. Lo ha fatto sapere il sindaco Sandro Mura tramite un comunicato condiviso su Facebook.

"Padriesi - scrive Mura ai concittadini -, grazie al vostro senso di responsabilità e agli screening (sono stati effettuati 250 test antigenici rapidi), organizzati dall'amministrazione comunale e dalla Compagnia barracellare, sono stati azzerati i casi di positività".

"In questi lunghi mesi abbiamo conosciuto il virus in tutta la sua pericolosità: teniamolo lontano e sconfiggiamolo, tutti insieme. Raccomando pertanto prudenza - conclude- e tanta attenzione, ma anche di avere fiducia in sé stessi e negli altri".