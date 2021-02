Truffa online un 43enne cagliaritano: incastrata 54enne tarantina

L'uomo avrebbe acquistato online una PlayStation 4 senza però ricevere più riscontro dopo il pagamento

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Villanova, al termine degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata il 28 giugno 2020 da un 43enne impiegato cagliaritano, residente in via Milano, hanno deferito in stato di libertà per truffa aggravata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari una 54enne casalinga tarantina, residente a Statte.

La donna, in data 18 giugno 2020, dopo aver pubblicato l’annuncio di vendita di una playstation “PS4”, su un frequentatissimo sito commerciale online, ha ricevuto l’adesione del cliente sardo che le avrebbe su una carta Postepay ricaricabile la somma di 192 euro richiesta dall’annuncio. Dopo dieci giorni di inutile attesa, in cui la donna non aveva più risposto al numero di telefono indicato nell’annuncio, l’uomo, sempre più convinto di essere stato vittima di truffa, si è rivolto ai carabinieri formalizzando una denuncia querela.

I militari si sono subito messi all’opera, riuscendo infine, mediante accertamenti bancari, a dimostrare chi avesse materialmente percepito la somma di denaro, identificando la donna denunciata, che non ha mai provveduto nel frattempo a inviare quanto pattuito.