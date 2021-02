Incendio a Cagliari. Quattro auto a fuoco nella notte

Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Un incendio è divampato intorno alle 3 della mattina in via Bosco Cappuccio a Cagliari.

Il rogo ha interessato e distrutto quattro auto.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco che hanno delimitato l'area e provveduto a spegnere le fiamme evitando il coinvolgimento di altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.

Sul luogo dell’incendio anche gli agenti della Polizia di Stato e il nucleo della Polizia Scientifica che hanno avviato ulteriori indagini.