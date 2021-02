Neve e gelo sull'Italia. "Burian" lascia il segno anche in Sardegna

Nevicate sono attese sui rilievi principali come nella catena del Gennargentu.

Di: Redazione Sardegna Live

La perturbazione fredda "Burian" lascia il segno anche in Sardegna, dove le temperature sono scese anche di 10 gradi. Secondo le previsioni alle maggiori altitudini si potrà scendere sotto lo zero. Nevicate sono attese sui rilievi principali come nella catena del Gennargentu.

Piogge e ghiaccio potrebbero creare importanti disagi sulle strade di montagna rallentando la viabilità ed esponendo gli automobilisti a situazioni di pericolo. La Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta di criticità ordinaria nell'Isola sino alle prime ore di martedì 16 febbraio.

Particolarmente interessate le aree centro-settentrionali e occidentali. Le coste settentrionali e orientali dell'isola saranno, invece, interessate da venti di burrasca da nord/nord-est e i mari risulteranno agitati o molto agitati con onde sino a 4-5 metri.

Allerta meteo per oggi su Molise, Basilicata e Puglia. La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per nevicate anche a quote basse, su Molise, Basilicata e Puglia. Ieri sera neve in Calabria e Sicilia. Previsto un ulteriore forte calo delle temperature, fino a -11 in Liguria. A Trieste ieri raffiche di bora oltre 110 km/h. Maxi tamponamento causa ghiaccio sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, in Valle di Susa. Almeno 25 le auto coinvolte, un morto e una decina di feriti. Altri due morti per valanghe sull'Appennino e in Friuli.