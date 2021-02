Pedone investito da un'auto a Cagliari

Ferito un 22enne

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questo pomeriggio in via Roma a Cagliari. Una Volkswagen Polo guidata da un 27enne cagliaritano, percorreva via Roma tra la corsia centrale e quella riservata ai mezzi pubblici, in direzione piazza Matteotti. Arrivato all'incirca a metà, avrebbe investito un cittadino del Bangladesh di 22 anni residente in città.

Quest'ultimo stava attraversando la corsia dalla parte portici al lato mare, al di fuori dell'attraversamento pedonale, quando sarebbe stato colpito dallo specchietto della fiancata destra della Polo, rimanendo ferito ad un polso.

Il pedone, soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato con una sospetta frattura del polso. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.