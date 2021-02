Guasila. Trasformano territorio demaniale in discarica abusiva: due denunciati

Sono stati incastrati dalle telecamere installate dai carabinieri e sanzionati per una somma complessiva di 26mila euro

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Guasila, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di un’intensa attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà per abbandono incontrollato di rifiuti e discarica abusiva un 33enne marocchino, residente a Senorbì, responsabile dell’omonima ditta individuale operante nel settore delle demolizioni, già denunciato in precedenti circostanze. Hanno denunciato altresì un 46enne incensurato di Seui, in qualità di responsabile dell’omonima ditta individuale per riparazioni alla carrozzeria di autoveicoli.

Al termine delle attività investigative svolte all’evidenza che qualcuno fosse solito gettare macerie in una località isolata, i militari avrebbero appurato che i due, nei mesi scorsi a Guamaggiore, nella località campestre di “Piccius Eccis”, si erano resi responsabili dell’abbandono di rifiuti speciali, ingombranti, inerti, derivanti dalle loro attività, per risparmiare sulle spese di smaltimento, trasformando in discarica decine di metri quadri di terreno demaniale.

A incastrarli è stata una piccola telecamera piazzata dai carabinieri stessi in un punto strategico. I rifiuti speciali sono stati rimossi dagli stessi soggetti, previa intimazione rivolta loro dagli uomini dell’Arma, con contestuale contestazione di contravvenzioni per una somma complessiva di 26.000 euro.