Cagliari. È ai domiciliari, ma esce di casa per "una boccata d’aria”

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri mattina, un equipaggio della Squadra Volante, mentre transitava in via Ciociaria, ha notato due uomini ben noti alle Forze di Polizia. Soprattutto uno è stato immediatamente riconosciuto per un 52enne cagliaritano, ben noto ai poliziotti per i suoi precedenti in materia di reati contro il patrimonio e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’uomo ha cercato di giustificare l’uscita di casa adducendo di essere stato autorizzato telefonicamente per effettuare una visita medica. Ma agli operatori di Polizia sono bastati pochi immediati accertamenti per verificare che non sussisteva alcuna autorizzazione a lasciare la propria abitazione. A quel punto il 52enne ha ammesso di essere uscito per prendere una boccata d’aria.

L’uomo è stato tratto in arresto per evasione e accompagnato nella stessa mattinata di ieri in Tribunale per l’udienza direttissima, durante la quale gli sono stati riconfermati gli arresti domiciliari.