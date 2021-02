Dalla Protezione civile mascherine e gel sanificante. Il ringraziamento del sindaco Campus

I presidi sono ora disponibili per le necessità del territorio e saranno accessibili attraverso la Protezione civile comunale

Di: Redazione Sardegna Live

Ben 480mila mascherine chirurgiche e 150 litri di gel sanificante sono stati donati dalla Protezione civile regionale a quella di Sassari. I container sono arrivati questa mattina nella sede della Protezione civile comunale.

"A oggi l’uso corretto delle mascherine e l’igiene accurata delle mani, così come il distanziamento interpersonale, restano ancora gli strumenti fondamentali per ridurre drasticamente la propagazione del virus. Per questo desidero ringraziare per la donazione l’assessore regionale alla Protezione Civile, Gianni Lampis, e il direttore generale della Protezione civile regionale Antonio Pasquale Belloi", ha commentato il sindaco Nanni Campus, a nome di tutta la città.

I presidi sono ora disponibili per le necessità del territorio e saranno accessibili attraverso la Protezione civile comunale.