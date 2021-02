Spaccio a conduzione familiare, arrestata dai Falchi una coppia di pregiudicati

In casa marijuana, eroina, cocaina e oltre 20mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

Continuano senza sosta i servizi contro lo spaccio degli stupefacenti nel Cagliaritano, soprattutto nelle piazze del capoluogo frequentate dai giovani. Nella mattinata di ieri, i “Falchi” della Squadra Mobile insieme al Reparto Prevenzione Crimine Sardegna hanno arrestato una coppia, lui 43enne e lei 30enne, entrambi pregiudicati cagliaritani, per il reato di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori avrebbero avuto notizia che l’uomo aveva avviato un fiorente commercio illegale di stupefacenti, utilizzando la propria abitazione per la vendita della droga. La coppia è stata fermata e controllata mentre si accingeva ad uscire dal proprio appartamento nel quartiere di Is Mirrionis. Il controllo è stato esteso all’interno della casa, dove sarebbero stati rinvenuti 160 grammi di marijuana, 120 grammi di eroina, 85 grammi di cocaina e la somma complessiva di 21.000 euro in banconote di piccolo taglio, nonché materiale utile al confezionamento per le dosi destinate alla vendita al dettaglio.

La coppia è stata quindi arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Uta, mentre la donna è stata condotta presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattina di oggi si terrà per lei l’udienza direttissima.