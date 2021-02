A Macomer 560 chili di infiorescenze di canapa trovati dai carabinieri

Denunciate sei persone

Di: Redazione Sardegna Live

Lo scorso 5 febbraio, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Macomer e delle Stazioni di Bosa, Montresta, Suni e Borore hanno denunciato sei persone per detenzione di sostanze stupefacenti.

A seguito di controlli in una serie di aziende del territorio, i denunciati sarebbero stati trovati in possesso di circa 560 chili di infiorescenze di canapa sativa per un valore di circa 280mila euro.

Nella medesima operazione di Borore, due persone sono state sanzionate per 800 euro.