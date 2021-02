Mores, fermati in macchina in piena notte: in cinque sanzionati

Conducente del mezzo risultato inoltre positivo all'alcol test: patente ritirata

Di: Giammaria Lavena

Continuano in maniera serrata i controlli da parte dei carabinieri volti a far rispettare le norme anti-Covid, soprattutto in orario notturno.

La scorsa notte i militari della Stazione di Mores, dopo aver notato una Audi A3 circolare nel centro urbano, hanno provveduto a fermarla per i controlli del caso e hanno accertato la presenza di 5 persone a bordo, che non avrebbero fornito una valida motivazione della loro presenza lì.

Contestualmente, i militari hanno sottoposto il conducente al test etilometrico, che avrebbe dato esito positivo per un valore di 1,2 g/l. Pertanto gli è stata ritirata la patente ed il veicolo è stato affidato ad uno degli amici.

Al termine delle operazioni, tutti i soggetti sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti-Covid.