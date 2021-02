Le previsioni per domani, maltempo anche in Sardegna

Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà dal pomeriggio l'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà nel pomeriggio di domani le regioni nord-occidentali e la Sardegna, per poi estendersi alle regioni centrali peninsulari dell'Italia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso prevede dal pomeriggio di domani nevicate anche in pianura su Emilia-Romagna e Toscana, nella sera medesimi fenomeni in Umbria e Abruzzo. Allerta arancione per rischio idraulico sull'area dell'Appennino di Rieti nel Lazio, allerta gialla su parte dell'Emilia-Romagna, del Molise e della Basilicata.