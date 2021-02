Si allontana da casa famiglia, giovane ritrovata dalla polizia

È accaduto in centro a Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Si è allontanata da una casa famiglia e ha raggiunto in treno Cagliari, ma poi è entrata in confusione, era disorientata e non sapeva più dove andare. Una ragazzina straniera è stata così soccorsa ieri dalla polizia.

E' avvenuto nella zona di piazza del Carmine. La ragazzina si trovava nelle vicinanze della stazione ferroviaria mentre vagava senza meta. Due extracomunitari coetanei si sarebbero avvicinati per chiederle se avesse bisogno d'aiuto. Poi la hanno accompagnata in piazza del Carmine, affidandola alle pattuglie della polizia impegnate nei controlli della zona.

I poliziotti, con l'aiuto dei due soccorritori che hanno fatto da interpreti, hanno scoperto che la ragazzina si era allontanata da una struttura protetta, dove è stata finalmente riaccompagnata.