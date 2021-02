Covid. In Sardegna calano i casi i ricoveri

L'Isola è terzultima in Italia per la percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale

Di: Redazione Sardegna Live

Gli indicatori sulla diffusione del Covid-19 in Sardegna nella seconda settimana di zona arancione e nei primi giorni di fascia gialla sono decisamente positivi.

Lo si evince dal consueto report della Fondazione Gimbe per la quale l'unica criticità nel periodo 3-9 febbraio riguarda l'indicatore relativo alle "Persone testate per 100.000 abitanti" rispetto alla settimana precedente: 864 contro i 1.013 test effettuati nella settimana tra il 27 gennaio e il 2 febbraio.

I casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono invece 893, in diminuzione rispetto al dato precedente di 927, con una percentuale di incremento del 2,4% contro il 3,6% della settimana precedente. Prosegue il trend di svuotamento dei posti letto in area medica (dal 27% al 23%) occupati da pazienti Covid−19 mentre resta pressoché stabile in terapia intensiva 18% (17% nella rilevazione precedente).

Entrambi i dati sono comunque sotto la soglia di saturazione definita dal Governo. Secondo l'Agenas ieri addirittura la pressione dei posti Covid nelle Intensive era scesa al 15%.

Sardegna terzultima in Italia per la percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale: secondo il report della Fondazione Gimbe nell'Isola solo all'1,53% dei cittadini sono state somministrate la prima e la seconda dose, mentre la media italiana si attesta sul 2,04%.

Nel report del Governo, in tempo reale, la Sardegna ha racconto il 90,3% delle fiale utilizzate, cioè 58.125 su 64.380