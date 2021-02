Talana. Trovati due chili di marijuana: erano nascosti tra la vegetazione

Operazione della Squadriglia di Arzana

Di: Redazione Sardegna Live

Costanti in questo ultimo periodo sono stati i controlli dei Carabinieri di Lanusei volti a prevenire lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti, con numerosi sequestri di sostanza stupefacente.

Ultimo in ordine di tempo quello effettuato dai militari della Squadriglia di Arzana che, durante una battuta in agro di Talana, occultato tra la macchia mediterranea, hanno rinvenuto un contenitore contenente infiorescenza di canapa indiana, tutta priva di steli, in ottimo stato di conservazione, del peso complessivo di 2 chili.