Cagliari. Scontro fra due auto all'incrocio: 30enne all'ospedale

Ad avere la peggio un'auto delle Poste

Di: Giammaria Lavena

Nel pomeriggio a Cagliari, una Renault Kadjar condotta da un 55enne, nel percorrere via Umbria direzione via Basilicata, arrivata all'incrocio regolato da stop con via Lombardia, è andata a sbattere contro una Panda delle Poste Italiane guidata da un 30enne, urtandola alla fiancata sinistra.

Quest'ultima ha proseguito la sua marcia urtando 4 veicoli in sosta. Il conducente della Panda è stato soccorso e trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.