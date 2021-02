Ozieri. Tentano di attraversare un corso d'acqua con un fuoristrada

Tre persone intrappolate nell'abitacolo del mezzo

Di: Redazione Sardegna Live

Hanno provato ad attraversare un corso d’acqua con un fuoristrada Suzuki, ma sono rimasti intrappolati. Tre le persone a bordo, bloccate nell’abitacolo del mezzo. Sono state salvate dai Vigili del fuoco, prontamente intervenuti con una squadra dal distaccamento di Ozieri, con i sommozzatori e con l’elicottero Drago 61.

E' successo alle 14 di oggi in località Ochetta. L’intervento è ancora in atto per il recupero del fuoristrada.