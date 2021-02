Cagliari. Evade dai domiciliari per litigare con il vicino di casa, poi aggredisce i poliziotti

Arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, evasione e danneggiamento

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri pomeriggio, alcuni residenti nel quartiere di Is Mirrionis hanno chiesto aiuto alla Polizia, chiamando il 113, per un’accesa lite in corso tra due uomini, uno dei quali armato di bastone e coltello.

I Poliziotti della Squadra Volante, come da loro riferito, hanno tentato subito di bloccare uno dei due, un 69enne, persona ben nota agli agenti per i suoi precedenti, che cercava di colpire l’altro con un bastone dalla punta affilata e allo stesso tempo lo minacciava verbalmente di morte.

Gli agenti, ha spiegato la Polizia, sono riusciti prontamente a disarmarlo, ma a causa dell’evidente stato di alterazione psicofisica, l’uomo si è scagliato contro i poliziotti con calci e pugni, tentando di spintonarli.

Gli operatori hanno cercato con non poca difficoltà di riportarlo alla calma e anche quando sono riusciti ad immobilizzarlo e a metterlo in sicurezza all’interno dell’autovettura di servizio, lo stesso avrebbe continuato a opporre resistenza, persistendo con il suo atteggiamento violento e minaccioso, provocando danni anche alla Volante.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la lite tra i due vicini di casa sarebbe nata per futili motivi e 69enne fermato dalle volanti, preso da un forte stato d’ira, sarebbe uscito di casa per aggredire il secondo danneggiando anche la sua auto.

E’ stato arresto per il reato di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, evasione e danneggiamento e trattenuto presso le locali camere di sicurezza in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.