Si rompe la condotta dell'acqua a San Michele

La rottura della condotta principale ha sollevato l'asfalto

Di: Redazione Sardegna Live

Disagi a Cagliari in via San Michele, nel tratto compreso tra la via Col di Lana e la piazza Sant'Avendrace.

La rottura della condotta principale ha sollevato l'asfalto nella semicarreggiata in direzione piazza San Michele. La strada è stata chiusa al traffico dalla Polizia Locale.