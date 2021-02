Due cuccioli abbandonati in strada messi in salvo

I lamenti dei cuccioli hanno attirato l'attenzione della polizia

Di: Redazione Sardegna Live

E' una storia a lieto fine quella che arriva da Jerzu, dove due cuccioli di cane erano stati abbandonati in strada lungo la SS 125 al km 91.

Gli agenti del servizio di vigilanza stradale li hanno recuperati la mattina dell'8 febbraio in un terreno vicino alla strada.

Sono stati i lamenti dei cuccioli ad attirare gli agenti della polizia stradale di Lanusei che li hanno trovati nascosti in un cespuglio in una scarpata, dove erano stati abbandonati in un canale di scolo. Erano impauriti e infreddoliti, sono stati affidati alle cure dell'associazione animalista "Onlus conFidointe Ogliastra".