Olbia. Le scuole diventano plastic free: solo materiali compostabili altamente ecologici

Serra (assessore comunale Istruzione): "Inconcepibile continuare a utilizzare materiali inquinanti, bisogna educare i ragazzi"

Di: Giammaria Lavena

Svolta "green" nelle scuole di Olbia: la plastica verrà sostituita da materiali compostabili ad alto coefficiente ecologico. La decisione è arrivata dal Comune, che già a novembre 2020 aveva optato per l'acquisto di posate e bicchieri in materiale biodegradabile da usare nelle mense scolastiche.

"Era inconcepibile continuare a utilizzare prodotti altamente inquinanti e abbiamo iniziato la riqualificazione del servizio - ha spiegato l'assessora comunale dell'Istruzione, Sabrina Serra -. Bisogna educare nostri ragazzi al rispetto dell'ambiente il pasto consumato a scuola è un momento molto importante per trasmettere questo valore".

L'assessora ha presenziato alla prima giornata di "rivoluzione ecologica" nella scuola di Isticadeddu insieme a Simonetta Padre, presidente della commissione consiliare competente in tema di istruzione. "Dalla proposta di un progetto alla sua realizzazione può passare diverso tempo, ma non è stato così per il percorso 'plastic free' portato avanti nelle scuole. Questo - conclude - è un buon modo per fare educazione ambientale, perché i ragazzi devono poter fare esperienze dirette e farle proprie".