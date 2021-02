I Palumbo replicano all’accusa: “Marco Mura non ha scritto una sola parola della canzone con Achille Lauro”

“Smentiamo tutto. Lo abbiamo contattato per mettere in metrica il testo scritto da Paolo, ma poi abbiamo interrotto i rapporti”

Di: Cristina Tangianu

“E’ tutto falso. La canzone ‘Quella notte non cadrà’ l’hanno scritta Paolo Palumbo e Antonio Conte, un altro autore. Achille Lauro, presente nel singolo, ha accettato la collaborazione e poi ha scritto la sua parte, perché lui non canta nulla che non sia scritto da lui. Marco Mura si è fatto avanti dicendoci che si rendeva disponibile a collaborare con noi per sistemare in metrica il testo, sottolineando che non voleva soldi, invece poi è uscito il brano e ora sta chiedendo soldi”.

Queste dichiarazioni, in seguito all’articolo pubblicato dal nostro giornale con le parole di Marco Mura, 33enne nuorese, scrittore di poesie e testi musicali, sono state rilasciate da Marco e Paolo Palumbo.

L’INIZIO DELLA COLLABORAZIONE Padre e figlio “smentiscono categoricamente” le parole del ragazzo di Nuoro. “Ci conoscevamo perché sapevamo che era molto bravo a mettere in metrica i pezzi. Tu buttavi giù una linea di parole e lui le sistemava in metrica – spigano i Palumbo -. Quindi gli abbiamo mandato il testo per sistemarlo, ma da qui a dire che il testo della canzone con Achille Lauro l’ha scritta lui ce ne corre. Se sento una canzone a Sanremo dopo cinque minuti mando una lettera per dire che l’ho scritta io? Prenderemo provvedimenti seri”.

LA REGISTRAZIONE ALLA SIAE “La canzone - sottolineano Marco e Paolo Palumbo - è stata subito depositata, nel mese di aprile, in SIAE. Quel pezzo è di Paolo, che scrive i pezzi e li deposita immediatamente in SIAE. Poi li fa circolare”.

LA FINE DELLA COLLABORAZIONE “Doveva sistemarci in metrica altri brani, oltre quello di Achille Lauro, ma poi ci siamo resi conto che con lui non era più possibile lavorare e che era una persona inaffidabile. Così abbiamo deciso di chiudere completamente i rapporti. La diffida che Marco Mura ci ha inviato contiene racconti privi di riscontri, l'unico dato oggettivo certo è il deposito SIAE del pezzo di Paolo, avvenuto, ripeto, ad aprile, così come le dichiarazioni rilasciate a voi. Agiremo di conseguenza perché questa è diffamazione”.

LE PAROLE DI ANTONIO CONTE “Io sono entrato nel progetto i primi di marzo. Ci siamo messi subito al lavoro per la canzone con Achille Lauro, la prima dell’album. Ho scritto il testo del singolo, partendo da una bozza inviatami da Paolo. Abbiamo lavorato insieme sul brano e poi con dei colleghi a Napoli abbiamo realizzato le demo, abbiamo studiato la voce di Paolo etc. Questa canzone era già pronta a metà aprile.

MARCO MURA? “Non l’ho mai sentito nominare – ci spiega Conte -. L’ho letto per la prima volta oggi, nel vostro articolo. Tutto quello che ho letto per me è una novità assoluta. Non saprei nemmeno di che testo parla Mura”.