Opposizione attacca: “Conoci renda pubblico, se esiste, accordo di alternanza con Olbia su WRC"

"Un territorio intero rimasto spiazzato dalla notizia del trasferimento del Rally in altra località"

Di: Redazione Sardegna Live, foto di Sergio Cuccu

"Il Sindaco renda pubblico, se esiste, l’accordo di alternanza con Olbia sul Rally mondiale". E' l'appello della minoranza il Consiglio comunale, dopo che la base di partenza della tappa sarda del WRC è stata spostata a sorpresa da Alghero a Olbia.

"Il comparto produttivo e turistico della città ha necessità di poter programmare con anticipo la propria offerta - spiegano i consiglieri di opposizione rivolgendosi a Conoci -, anche sulla base degli eventi internazionali e nazionali che si svolgono in città e nel territorio del nord-ovest nelle prossime stagioni. Un territorio intero rimasto spiazzato dalla notizia del trasferimento del Rally in altra località e non più ad Alghero, dopo sette edizioni ad altissimo livello, chiede certezze".