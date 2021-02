“Sardi e Sicuri”. A Tonara 964 tamponi, tutti negativi. “Superato il 50% della popolazione”

La soddisfazione dell’amministrazione comunale: “Abbiamo dimostrato e confermato la responsabilità del nostro paese, il senso civico e la voglia di ripartire”

Di: Redazione Sardegna Live

“Siamo orgogliosi del nostro paese. Su 52 comuni partecipanti allo screening, siamo gli unici insieme al Comune Di Gadoni ad aver raggiunto l’obiettivo richiesto, ovvero superare il 50% della popolazione, ovvero il 51,1%”.

A dirlo con soddisfazione è l’amministrazione comunale di Tonara, all’indomani dello screening ‘Sardi e sicuri’, il progetto della Regione, condotto da Ares-Ats, con la collaborazione del professor Andrea Crisanti, microbiologo e ordinario dell'Università degli studi di Padova.

“Nonostante lo screening della settimana scorsa con 500 presenze e tutte le famiglie che ultimamente son state sottoposte a tampone per monitoraggio, abbiamo dimostrato e confermato la responsabilità del nostro paese, senso civico e la voglia di ripartire, di vivere più consapevoli e con un po’ di tranquillità”, sottolineano dal Comune.

Il nuovo appello. “Ma non c’è due senza tre: ricordatevi che sabato e domenica prossima vi aspettiamo nuovamente. Ci sarà la seconda fase dello screening regionale. Dovremmo cercare di migliorarci e di superare la percentuale”, spiega ancora l’amministrazione comunale.

“Il risultato ottenuto è ottimo – sottolineano -, ma questo non ci deve far rallentare e mollare la presa... ad oggi siamo un paese “COVID-free” ma l’attenzione deve essere massima per mantenere questo ‘stato’ a lungo”.