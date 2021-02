Sassarese. Violate le norme anti-Covid: chiusi 5 locali e sanzionate 20 persone

Sono state controllate oltre 1300 persone e sono stati controllati 50 esercizi pubblici

Di: Redazione Sardegna Live

Controlli della Polizia di Stato, per il contenimento del contagio, nei principali comuni sassaresi, fra cui Tempio e Ozieri per il contenimento del contagio.

In particolare, la scorsa settimana sono state controllate oltre 1300 persone e 50 esercizi pubblici. Durante le verifiche effettuate, gli agenti hanno riscontrato alcune irregolarità al corrente DPCM (assembramento di persone e mancato utilizzo dei sistemi di protezione DPI) che hanno portato, oltre alla contestazione di sanzioni amministrative elevate nei confronti dei titolari, alla temporanea chiusura di 5 attività.

Venti, invece, le sanzioni amministrative elevate in violazione della normativa di contrasto alla diffusione epidemiologica. Nel centro storico di Sassari, ad esempio, in un esercizio adibito alla vendita di alimentari, già sanzionato nel mese di dicembre, i poliziotti hanno sorpreso circa 10 persone, tutte sprovviste di mascherine e incuranti del distanziamento sociale previsto. Per questo è stata disposta la sospensione dell’attività per la durata di 5 giorni.

Nel comune di Ozieri, invece, sono stati segnalati all’autorità amministrativa alcuni avventori e chiusi temporaneamente tre esercizi adibiti alla somministrazione di bevande.