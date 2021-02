Cagliari. Blitz dei Falchi a Is Mirrionis: arrestato 51enne per spaccio di droga

La Polizia ha trovato e sequestrato anche due pistole scacciacani

Di: Redazione Sardegna Live

Sabato scorso, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno arrestato un uomo, 51enne di Cagliari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di una attività di indagine, gli investigatori avevano avuto notizia che l’uomo detenesse illegalmente un’arma, ma allo stesso tempo erano a conoscenza dell’attività di spaccio di droga che aveva creato dall’interno di un palazzo nel quartiere di Is Mirrionis. Il 51enne è stato fermato sabato mattina e sottoposto a un controllo, successivamente esteso alla sua abitazione.

I poliziotti, come da loro riferito, hanno trovato circa 214 grammi di marijuana, 7 grammi di eroina, circa 4 grammi di cocaina e la somma di 740 euro in contanti, insieme a materiale utile al confezionamento delle dosi destinate alla vendita al dettaglio.

Un ulteriore accertamento è stato esteso alle cantine dello palazzo, dove sono state trovate 2 pistole scacciacani, una modello revolver e l’altra di tipo semiautomatica, perfette riproduzioni di quelle reali.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattina di oggi si terrà l’udienza direttissima.