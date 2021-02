Delfino morto a La Maddalena

Carcassa alla deriva nei pressi dell’isola di Santo Stefano

Di: Redazione Sardegna Live, foto SEAME Sardinia

Delfino morto nell'arcipelago de La Maddalena. La notizia è stata data dall'associazione SEAME Sardinia su Facebook. "Si è conclusa ieri una giornata segnata da una triste vicenda - scrivono gli attivisti -. Ieri in mattinata abbiamo ricevuto la segnalazione da parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena di una carcassa di delfino alla deriva nei pressi della base militare dell’isola di S. Stefano, arcipelago di La Maddalena, a sua volta raccolta da Gianpiero Carcangiu".

"Dopo un primo sopralluogo della Capitaneria di Porto di La Maddalena - spiega SEAME Sardinia -, siamo intervenuti insieme al personale del parco per localizzare l’individuo e raccogliere quanti più dati possibile sull’animale. L’impresa non era troppo agevole, considerato che il delfino era quasi completamente sommerso, galleggiando solo parzialmente, e presentava un evidente stato di deteriorazione. Si trattava di una femmina di stenella striata (Stenella coeruleoalba) di poco più di 2 metri di lunghezza. Una tra le specie di cetacei più iconiche e abbondanti nel Mediterraneo".

"Ricordiamo che la sub-popolazione di stenella striata del Mediterraneo è classificata come “Vulnerable” nella Lista Rossa delle specie in pericolo dell’IUCN Red List of Threatened Species. Questo è il quarto intervento fatto negli ultimi 12 mesi, relativo a spiaggiamenti di cetacei nell'area di competenza del Parco Nazionale dell'arcipelago di La Maddalena. SEA ME Sardinia infatti collabora dal 2019 con il Parco Nazionale per gli interventi su cetacei e tartarughe nell'ambito della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, istituita dal Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato all'Ambiente della Regione Sardegna".