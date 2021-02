Cani cadono nel pozzo a Villasor, recuperati dai Vigili del fuoco

Sono stati riconsegnati ai proprietari in stato di buona salute

Di: Giammaria Lavena

In data odierna le squadre specialistiche Saf (speleo alpino fluviale) e Sommozzatori, insieme a una squadra ordinaria di pronto intervento del Comando di Cagliari sono intervenuti per effettuare il recupero di due cani caduti in un pozzo incustodito nel territorio di Villasor.

Giunti sul posto gli operatori, con l'ausilio della scala italiana si sono calati recuperando gli animali e riconsegnandoli ai legittimi proprietari in buono stato di salute.

I Vigili del fuoco segnaleranno la presenza del pozzo all'autorità giudiziaria. L'area è stata delimitata per motivi di sicurezza.