Decimomannu. "Fra tutti hai scelto me". Giuseppe, affetto da sclerosi multipla, a C'è posta per te

La malattia si è insinuata nelle loro vite, ma lei, Sara, non ha mai smesso di stargli accanto. Sognano un futuro insieme, ma la paura più grande di lui è di non essere all'altezza. Giuseppe ha voluto ringraziare a modo suo la compagna per un amore che dura da 11 anni

Di: Giammaria Lavena

L'amore che sconfina e supera ogni ostacolo. E' la storia che Giuseppe, giovane di Decimomannu, ha voluto portare in Tv. Lui, affetto da sclerosi multipla, è fidanzato da 11 anni con Sara e vive a casa dei genitori di lei. La malattia insinuatasi nelle loro vite non ha privato la coppia di porsi sogni e obiettivi. Giuseppe e Sara sperano, un giorno, di poter avere una casa tutta loro e dei bambini.

La paura più grande del ragazzo, però, è sempre stata quella di non essere all'altezza di dare un futuro felice alla compagna, perché questa malattia potrebbe "correre più di lui", portandolo a perdere la propria autonomia e impedendogli di lavorare. Lei non ha mai smesso di stargli vicino: è per questo motivo che ha voluto regalarle una sorpresa, dichiarando pubblicamente il proprio amore e la propria gratitudine.

"Fra tutti i ragazzi di cui ti potevi innamorare hai scelto proprio me. Me, che ho una malattia che mi da problemi che non posso risolvere e che neanche la medicina può curare. Stasera sono qui perché il tuo amore mi rende più forte, mi fa essere più uomo, mi fa commuovere e soprattutto mi fa rinascere ogni giorno". Questo il messaggio che il giovane ha voluto dedicare alla compagna di vita, fra la commozione generale dei presenti, fra cui anche Claudio Amendola, accompagnatore d'eccellenza scelto da Giuseppe.

"Combatti come un leone fino a quando la medicina potrà aiutarti", ha detto al ragazzo l'attore, che ha voluto dare il proprio contributo alla coppia, donando loro una somma in denaro per poter iniziare a dare uno sguardo a quel futuro tanto desiderato. Un futuro che è anche presente e una promessa: "Non terrò più niente dentro. Sarò un uomo che saprà fare il marito e soprattutto il padre dei nostri futuri figli".