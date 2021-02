Serramanna. Contrasto allo spaccio, rinvenuti 7 Kg di droga: due arresti e 7 denunce

L'operazione dei carabinieri che ha portato al rinvenimento di 7 Kg di droga e 5mila euro contanti

Di: Giammaria Lavena

A parziale conclusione di una attività investigativa svolta dal Norm della compagnia carabinieri di Sanluri, inerente un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti, 30 carabinieri della Compagnia, in una grossa operazione svolta alle prime luci dell’alba insieme alle Unità cinofile dello Squadrone Elitrasportato Cacciatori Abbasanta e due Unità cinofile del Nucleo di Cagliari, hanno proceduto all’esecuzione di 7 mandati di perquisizione emessi dalla Procura di Cagliari, notificando altresì le informazioni di garanzia a carico di altrettanti soggetti.

Si tratta di: M.Z., nato a Cagliari nel 1990 e residente a Serramanna nella perquisizione di oggi avrebbe occultato un barile con all’interno 6,300 Kg di marijuana in infiorescenze essiccate; S.M., nato a Cagliari nel 1982 e residente a Serramanna, sottoposto all’odierna perquisizione avrebbe nascosto 170 grammi di marijuana in infiorescenze essiccate, 2 grammi hashish, 0,5 grammi di cocaina, nonché 1.100 euro contanti; F.A., nato a San Gavino Monreale nel 1986 e residente a Serramanna, sarebbe stato trovato invece in possesso di 3,500 euro contanti; S.M., nato a Cagliari nel 1982 e residente Serramanna, avrebbe occultato 1 grammo di cocaina e 265 euro in contanti; G.E., nato a Cagliari nel 1987 e residente a Serramanna, 20 grammi di marijuana; M.M., nato a Cagliari nel 1973 e residente a Serramanna; C.L., nata e residente a Serramanna, del 1972.

In base ai sequestri di droga e dei materiali soprindicati, sono stati arrestati M.Z. e S.M. I restanti 5 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà. Con le indagini svolte i carabinieri hanno appurato che questi sarebbero riferimento nella piazza di spaccio nelle aree di Serramanna e del Medio Campidano. Il materiale nelle operazioni è stato posto in sequestro. I due arrestati sono stati tradotti presso le proprie abitazioni agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.