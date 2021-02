Droga e armi nell'ovile, la scoperta dei carabinieri

Quaranta carabinieri in campo, arrestato un pluripregiudicato

Di: Redazione Sardegna Live

All’alba di ieri i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias e della Stazione di Siliqua, supportati dai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” e dell’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari, hanno eseguito una serie di perquisizioni a soggetti già noti residenti nel Comune di Siliqua, talvolta originari del Nuorese, perché sospettati di detenere sostanza stupefacente destinata al mercato locale.

I dubbi dei militari si sarebbero rivelati fondati in quanto al termine delle operazioni, che hanno visto coinvolti circa 40 carabinieri, due unità cinofile ed un elicottero per il supporto aereo, è stato arrestato un pluripregiudicato del posto, M.B., classe '71. Sarebbe stato trovato in possesso di 81 grammi di cocaina, 745 grammi di marijuana, un fucile clandestino e 84 cartucce di vario calibro, il tutto occultato all’interno di un ovile di cui lo stesso è proprietario.

L’attività dei militari, protrattasi per l’intera giornata, ha anche portato alla denuncia di un uomo ed una donna, che sarebbero stati trovati in possesso di 160 grammi di marijuana e circa 15mila euro in contanti, in parte occultati in modo anomalo all’interno di scarpe, presumibile provento di attività illecita.