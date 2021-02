Latitante 32enne arrestato a Cagliari

Insieme ad altre tre persone aggredì un giovane che morì per le gravi lesioni riportate

Di: Redazione Sardegna Live

Gli investigatori della Polizia di Stato di Cagliari hanno arrestato un cittadino rumeno di 32 anni, ricercato dai primi di febbraio, dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla Procura di Catanzaro, perché condannato a scontare un residuo di pena di 4 anni e 1 mese di reclusione.

L’uomo era stato ritenuto responsabile con altre tre persone del brutale pestaggio di un giovane avvenuto il 12 agosto 2017 a Santa Domenica di Ricardi, nel Vibonese, a seguito del quale il ragazzo ha perso la vita per le gravi lesioni riportate. Dalla commissione del fatto l’uomo si era reso poi irreperibile, trasferendosi in Sardegna.

I Falchi della Squadra Mobile lo hanno rintracciato ieri in piazza del Carmine. La profonda conoscenza del territorio e dei personaggi lì gravitanti, acquisita grazie alla presenza costante degli agenti in quella piazza, ha consentito l’individuazione del soggetto da parte degli investigatori, nonostante lo stesso avesse cercato di eludere i controlli non portando con sé alcun documento di riconoscimento. L’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.