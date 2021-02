Covid. Entro febbraio in Sardegna i vaccini per 13mila anziani over 80

Terminata la Fase 1 si proseguirà con le categorie successive

Di: Giammaria Lavena

Per febbraio, grazie alle forniture in arrivo, nell'Isola verranno vaccinati circa tredicimila dei 117mila anziani over 80 presenti (dal dato va però scorporato il numero di anziani residenti in Rsa, già vaccinati).

Entro il 28 del mese dovrebbero infatti essere consegnate in Sardegna 76mila dosi, tra Pfizer e Moderna, che serviranno per completare il ciclo di vaccinazione di 21mila tra operatori sanitari e pazienti e personale delle Rsa e di iniziare, appunto, con la somministrazione agli ultraottantenni, l'ultima categoria facente parte della Fase 1.

Lo si apprende dal nuovo Piano vaccinale Ats della Regione Sardegna. Per le fasi successive si procederà in questo modo: verranno individuati gli elenchi dei soggetti appartenenti a ciascuna categoria e saranno inviati ai medici di base, che potranno così avere contezza della stratificazione delle categorie dei loro pazienti.

Utilizzando la piattaforma di acquisizione della disponibilità alla vaccinazione - Cup web - saranno acquisiti i consensi informati e le schede dei pazienti in modo che le segreterie Cup possano definire i piani di lavoro dei punti vaccinali ospedalieri e dei punti vaccinali territoriali.